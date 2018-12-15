Тимошенко поприветствовала автокефалию

https://news.ru/storage/news/7bb86006071953f9e6a5f84fb97fc803/cbee6288-939e-4955-a34b-107f5fce3a31_850.jpg facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко (вторая слева)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с созданием на Украине автономной православной церкви и избранием её предстоятеля. Она считает это событие переломным в истории страны.

«Это переломное событие! Событие, к которому украинская нация шла веками. Для национальной истории, нашего продвижения это новая точка отсчета нашей свободы на тернистом пути борьбы за право быть Свободным Народом!» — написала политик в своём Facebook.

Ранее Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном соборе» украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины, писал News.ru. Мероприятие проходило за закрытыми дверями. Участники избрали предстоятелем «новой церкви» митрополита Епифания.