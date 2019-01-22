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Тимошенко пообещала «сломать старую систему» на Украине

Юлия Тимошенко Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юлия Тимошенко

в мире [ версия для печати ]

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае её избрания президентом Украины подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней. Данное заявление было сделано на съезде партии в Киеве.

«Если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам результаты, я просто уйду с президентской должности», — сказала Тимошенко.

Украинский политик также продемонстрировала документ, который называется «Соглашение кандидата в президенты Юлии Тимошенко с гражданами Украины». Лидер «Батькивщины» пояснила, что в нем содержится перечень действий, которые предстоит сделать при ее президентстве. Тимошенко заявила о необходимости сокращения количества народных депутатов.

Тимошенко представила содержание своей предвыборной программы. Она предложила ввести новую конституцию на Украине. Кроме того, кандидат в президенты поддерживает курс украинских властей на получение членства в НАТО. В ходе съезда лидер «Батькивщины» поблагодарила всех своих соратников, которые её поддерживают.

Ранее Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Видеообращение в поддержку Тимошенко записал также экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Слова одобрения высказали и ряд европейских политиков.

Как писал News.ru, генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «пулей, которая летит только по ей известной траектории». Он подчеркнул, что Тимошенко опасна своей непредсказуемостью, а также тем, что она поступает только так, как считает нужным для себя.


#украина #ЮлияТимошенко #Батькивщина #выборыПрезидентаУкраины
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