Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации СМИ

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Юлия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти во главе с действующим главой страны Петром Порошенко участвуют в узурпации информационного пространства.

«Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнёрам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — написала Тимошенко в Facebook.

Украинский политик подчеркнула, что весь информационный рынок Украины превращён в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

Ранее Юлия Тимошенко сообщила о нападении на съёмочную группу программы «Стоп коррупции». Она обратилась к властям и правоохранительным органам с требованием установить причастных к преступлению. Сама Тимошенко обвиняет чиновников в этом преступлении.

Как писал News.ru, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала кандидатом на пост президента Украины лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.