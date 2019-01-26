Тимошенко обвинила чиновников в атаке на журналистов в Киеве

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о нападении на съёмочную группу программы «Стоп коррупции». Она обратилась к властям и правоохранительным органам с требованием установить причастных к преступлению.
«К сожалению, это в большой степени символично для сегодняшней Украины: страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними в меру своих сил борются и обнародуют факты причастности чиновников к коррупционным действиям», - написала политик на своей странице в Facebook.
В начале января координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала сообщил о вооружённом нападении в Киеве на съёмочную группу проекта. По его словам, журналисты расследовали незаконную добычу песка.
Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «пулей, которая летит только по ей известной траектории». При этом он категорически отверг возможность её связей с Кремлём.