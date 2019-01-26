USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,568.52 $
МОСКВА-15°C01:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Тимошенко обвинила чиновников в атаке на журналистов в Киеве

Юлия Тимошенко Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Юлия Тимошенко

в мире [ версия для печати ]

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о нападении на съёмочную группу программы «Стоп коррупции». Она обратилась к властям и правоохранительным органам с требованием установить причастных к преступлению.

«К сожалению, это в большой степени символично для сегодняшней Украины: страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними в меру своих сил борются и обнародуют факты причастности чиновников к коррупционным действиям», - написала политик на своей странице в Facebook.

В начале января координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала сообщил о вооружённом нападении в Киеве на съёмочную группу проекта. По его словам, журналисты расследовали незаконную добычу песка.

Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко «пулей, которая летит только по ей известной траектории». При этом он категорически отверг возможность её связей с Кремлём.


#украина #выборы #тимошенко
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
в мире 20:02, 25 января 2019
Тимошенко зарегистрирована кандидатом в президенты
в мире 08:05, 23 января 2019
Пользователи Сети разоблачили секрет съезда партии Тимошенко
в мире 17:24, 22 января 2019
Тимошенко пообещала «сломать старую систему» на Украине
Лента новостей
в мире 01:11
Сенат США принял законопроект об окончании шатдауна
в мире 01:07
Порошенко засекретил итоги военного положения на Украине
шоу-бизнес 00:55
Собчак выложила видео с полуголым Смоловым
культура 00:39
Стали известны лауреаты премии «Золотой орёл-2019»
общество 00:22
Чиновница пристыдила учителей за желание хорошо зарабатывать
Другие новости
в мире 01:11
Сенат США принял законопроект об окончании шатдауна
в мире 01:07
Порошенко засекретил итоги военного положения на Украине
в мире 23:50
12-летний мальчик застрелил профессионального боксёра
в мире 23:39
Украинский журналист отказался извиняться перед Скабеевой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top