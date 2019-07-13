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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фамилии ответственных в том то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду.

По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Кобелева. В качестве доказательства своих слов депутат предоставила решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов ЖКХ.

Эти судебные решения, которые за два с половиной года признали тарифы завышенными и незаконными. Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение, но сегодня эти решения у меня в руках, — пояснила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский обязан наложить вето на постановление о повышении тарифов, однако выразила сомнение, что действующий глава страны решится на такой шаг.

Суд сказал, что постановление, которое устанавливало завышенную цену на газ, с первого дня принятия недействительно. Это означает, что те цены, которые брали с людей, — недействительные. И теперь вопрос: кто выполнит это решение суда? — задалась вопросом Тимошенко.

Она призвала привлечь Порошенко, Гройсмана и Кобелева к уголовной ответственности за то, что они «содрали с людей вместе с кожей все деньги, которые были в украинском бюджете».

Ранее News.ru писал о том, что за последние пять лет из-за политики киевских властей цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, цены на газ с 2014 года выросли на 1090%, коммунальные платежи — на 740%. При этом население Украины не может платить по действующим в стране тарифам.