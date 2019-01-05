Тимошенко назвала автокефалию стимулом к единству Украины

https://news.ru/storage/news/4ac8e59e98a7c0bb0dd88bc17c0dd77f/0a88ac83-dce9-4317-8376-da0d40698adf_850.jpg Alexander Kosarev/Global Look Press

Юлия Тимошенко

Поводом для объединения страны назвала подписание константинопольским патриархом Варфоломеем томоса (указа) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она также пожелала, чтобы Бог помогал стране на её пути.

«Томос — это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины», — написала политик на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве.