USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,283 $   Brent62.41 $ Bitcoin3,621.83 $
МОСКВА1°C20:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Тимошенко сравнила квитанции ЖКХ за 10 лет

Юлия Тимошенко facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко

в мире [ версия для печати ]

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко присоединилась к флешмобу #10yearschallenge и сравнила квитанции ЖКХ за 10 лет. Политик заявила, что стоимость отопления в стране выросла в 15 раз.

Документы предназначены для оплаты коммунальных услуг одной и той же квартиры — двухкомнатной в Киеве. Тимошенко отметила, что когда она была премьер-министром, в январе 2009 года отопление стоило 69,60 гривны. В 2019 году стоимость той же услуги выросла до 1,045 тысячи гривен.

«Это для того, чтобы закрыть вечную тему ботов: "Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас". Никогда не злорадствую, просто привожу факты», — написала Тимошенко.

Она заявила, что из граждан Украины делают нищих. Именно это станет первой проблемой, которой её партия займётся сразу после президентских выборов. Кроме того, Тимошенко призвала своих подписчиков присоединиться к её варианту флешмоба и поделиться фото своих платёжек.

Ранее News.ru писал, что Центризбирком Украины зарегистрировал ещё двух кандидатов на пост президента страны — депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ольгу Богомолец и лидера политформирования «5.10» Геннадия Балашова.


#украина #ЖКХ #тимошенко #оплата #отопление #10yearschallenge
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
в мире 19:04, 18 января 2019
Двойное гражданство на Украине разрешат всем, кроме россиян
в мире 16:38, 18 января 2019
Епифаний: церковь Украины не подчиняется Константинополю
в мире 16:36, 18 января 2019
Лукашенко: украинцы заправляют танки российским топливом
Лента новостей
общество 20:35
Депутат сравнил россиян с умирающими негритятами
общество 20:31
Уилан считает обвинение в шпионаже ошибкой следствия
здоровье 20:25
Крепкий сон убивает ещё нерождённых младенцев
общество 20:06
Уилан будет присутствовать на заседании Мосгорсуда
экономика 19:59
Минфин РФ планирует новые займы в евро
Другие новости
в мире 20:28
Сомалийские пираты уступили место нигерийским
Как бороться с нападениями на суда в Гвинейском заливе
в мире 19:52
52-летний чех поджёг себя в центре Праги
в мире 19:40
Депутаты Рады требуют ревизии закона о переименовании УПЦ
в мире 19:04
Двойное гражданство на Украине разрешат всем, кроме россиян
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top