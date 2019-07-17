https://static.news.ru/photo/77f192e0-a8b2-11e9-909d-fa163e074e61_1024.jpg Lil Nas X Фото: Frederick Breedon/AdMedia/Global Look Press

Журнал Time составил список из 25 самых влиятельных людей в интернете. В него вошли политики, музыканты, общественные деятели, блогеры и даже автор фотографии куриного яйца, которая в январе вызвала настоящий ажиотаж в Instagram.

Из музыкантов в топ-25 попали рэпер Lil Nas X, корейская группа BTS, исполнители Cardi B, Ариана Гранде, из политиков — президент США Дональд Трамп и конгресвумен Александрия Окасио-Кортес.

Также в списке — британский принц Гарри с супругой Меган Маркл, бывший американский военнослужащий Брайан Колфэдж, беженка из Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед, американский активист Эди Баркана, журналисты Карлос Маза, Яшар Али, Бен Шапиро.

Из блогеров в топ-25 вошли Лайза Коши, Джеймс Чарльз, Эмма Чемберлен, ДжоДжо Сива, Эрман Гармендия, Чжан Даи, Стример Бенджамин Лупо. Есть в списке и актрисы Джамила Джамил и Джада Пинкетт-Смит.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин второй раз подряд не вошёл в рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. До этого глава РФ был в списке 6 раз.

В 2019 году в рейтинг влиятельных людей мира по версии Time среди прочих попали певица Тейлор Свифт, канадская актриса Сандра О, актёр и рестлер Дуэйн Джонсон, звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, исполнитель роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» Рами Малек, египетский футболист Мохамед Салах.