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The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии

White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Дональда Трампа заподозрили в уклонении от службы в армии. По данным газеты The New York Times, 50 лет назад президент США получил фальшивый диагноз и таким образом избежал отправки на войну во Вьетнам.

Липовую справку Трампу в 1968 году, то есть в самый разгар вьетнамской кампании, якобы выдал нью-йоркский ортопед Ларри Браунстайн, который арендовал офис в здании, принадлежащем отцу Трампа, известному строительному магнату Фреду Трампу. Согласно документу, у будущего президента США были диагностированы костные наросты, об этом журналистам издания рассказали дочери медика. Впрочем, проверить достоверность этих сведений уже невозможно — Браунстайн умер в 2007 году. Издание отмечает, что в интервью, которое Трамп дал в 2016 году, он рассказал, что действительно избежал службы в армии, после того как некий доктор обнаружил у него проблемы со стопами ног и выдал соответствующее заключение.

Как писал News.ru, Дональд Трамп вместе с женой Меланией нанёс необъявленный визит в Ирак.


#дональдтрамп #сша #армия
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