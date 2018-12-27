The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии

https://news.ru/storage/news/79e80984c357b77e8fc68bbaeac7e6d8/6d5345fc-99f2-4198-ba4a-cbedf64e8b9c_850.jpg White House/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональда Трампа заподозрили в уклонении от службы в армии. По данным газеты The New York Times, 50 лет назад президент США получил фальшивый диагноз и таким образом избежал отправки на войну во Вьетнам.

Липовую справку Трампу в 1968 году, то есть в самый разгар вьетнамской кампании, якобы выдал нью-йоркский ортопед Ларри Браунстайн, который арендовал офис в здании, принадлежащем отцу Трампа, известному строительному магнату Фреду Трампу. Согласно документу, у будущего президента США были диагностированы костные наросты, об этом журналистам издания рассказали дочери медика. Впрочем, проверить достоверность этих сведений уже невозможно — Браунстайн умер в 2007 году. Издание отмечает, что в интервью, которое Трамп дал в 2016 году, он рассказал, что действительно избежал службы в армии, после того как некий доктор обнаружил у него проблемы со стопами ног и выдал соответствующее заключение.

Как писал News.ru, Дональд Трамп вместе с женой Меланией нанёс необъявленный визит в Ирак.