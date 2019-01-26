Издание The Daily Telegraph извинилось перед Меланией Трамп

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Мелания Трамп (в центре)

Британское издание The Daily Telegraph извинилось перед женой президента США Меланией Трамп за искажение фактов о ней в материале. Издание готово выплатить ей компенсацию.

«В знак нашего сожаления мы согласны выплатить госпоже Трамп компенсацию, а также судебные издержки», — передаёт текст издания агентство Associated Press.

19 января The Daily Telegraph опубликовало в своём еженедельнике статью, в которой искажались факты об отце первой леди США, о её мотивах оставить учёбу. Газета также писала, что Мелания не была успешной до замужества.

Как ранее писал News.ru, Мелания Трамп стала объектом пристального внимания пользователей Сети из-за наряда, в котором она вернулась в Соединённые Штаты из поездки в Ирак и Германию.