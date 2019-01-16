Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра

Правительство премьера Великобритании Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, который ранее вынесла Лейбористская партия. Поддержку кабмину выразили 325 парламентариев, а недоверие — 306 депутатов.
Таким образом, перевес составил лишь 19 голосов, пишет РИА Новости.
О запуске процедуры вотума недоверия Мэй ранее объявил глава Лейбористской партии Джереми Корбин. Именно он неоднократно критиковал соглашение с Брюсселем о сделке по Brexit.
Как сообщал News.ru, британский парламент проголосовал против предложенного премьером соглашения с Евросоюзом по выходу страны из Содружества. За документ выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.