https://static.news.ru/photo/99e4896a-9d8c-11e9-afeb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thierry Roge/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования от имени парламента страны в связи с гибелью российских моряков-подводников.

Я уверена, что вся Палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших, — сказала она в ходе выступления в нижней палате законодательного органа.

Как писал News.ru, ранее глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что руководство Санкт-Петербурга не исключает единого захоронения погибших в Баренцевом море подводников, если их родственники дадут на это согласие.

ЧП произошло 1 июля текущего года. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и семь капитанов первого ранга.