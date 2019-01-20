Теракт совершён на крупной дороге рядом с Дамаском

https://news.ru/storage/news/4665767cca74570ceffe475d1bb0d3cb/2a63dc98-ce5c-4056-b8a8-d2ad0a93f269_850.jpg Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Взрыв прогремел неподалёку от сирийской столицы Дамаска. Согласно предварительной версии, был совершён теракт.

По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошёл на крупной автомобильной дороге, которая находится к югу от города.

В результате ЧП пострадали люди, однако в настоящее время точное число раненых неизвестно.

Ранее News.ru писал, что власти Болгарии обвиняют преступную группировку в финансировании международного терроризма. Злоумышленники сотрудничали с боевиками четыре года. По данным оперативников, банда перечислила на счета радикалов свыше $25 млн. Сыщики уверены, что подозреваемые купили для преступников более 100 автомобилей и переправили их на территорию Сирии.