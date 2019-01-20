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Теракт совершён на крупной дороге рядом с Дамаском

Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Взрыв прогремел неподалёку от сирийской столицы Дамаска. Согласно предварительной версии, был совершён теракт.

По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошёл на крупной автомобильной дороге, которая находится к югу от города.

В результате ЧП пострадали люди, однако в настоящее время точное число раненых неизвестно.

Ранее News.ru писал, что власти Болгарии обвиняют преступную группировку в финансировании международного терроризма. Злоумышленники сотрудничали с боевиками четыре года. По данным оперативников, банда перечислила на счета радикалов свыше $25 млн. Сыщики уверены, что подозреваемые купили для преступников более 100 автомобилей и переправили их на территорию Сирии.


#сирия #ВЗРЫВ #теракт #дамаск
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