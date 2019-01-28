ИГ высказалось о крупном теракте на Филиппинах

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Террористическая группировка ИГ (запрещённая в РФ организация) прокомментировала теракт в католическом соборе филиппинского города Холо.

По словам террористов, ответственность за произошедшее они берут на себя, передаёт SITE Intelligence group.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру Филиппин Родриго Дутерте после взрыва в католической церкви. В размещённом на сайте Кремля сообщении Путин выражает надежду, что виновники трагедии понесут заслуженное наказание. По его словам, россияне разделяют скорбь филиппинского народа.