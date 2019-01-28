USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.86 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C11:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

ИГ высказалось о крупном теракте на Филиппинах

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Террористическая группировка ИГ (запрещённая в РФ организация) прокомментировала теракт в католическом соборе филиппинского города Холо.

По словам террористов, ответственность за произошедшее они берут на себя, передаёт SITE Intelligence group.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру Филиппин Родриго Дутерте после взрыва в католической церкви. В размещённом на сайте Кремля сообщении Путин выражает надежду, что виновники трагедии понесут заслуженное наказание. По его словам, россияне разделяют скорбь филиппинского народа.


#терроризм #теракт #Филиппины
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
в мире 11:03, 27 января 2019
Принц Филипп извинился перед пострадавшей за ДТП
в мире 07:22, 27 января 2019
Число жертв теракта на Филиппинах выросло до 19
в мире 06:03, 27 января 2019
Взрыв на Филиппинах унёс жизни семи человек
Лента новостей
спорт 11:15
Шарапова узнала соперницу на первый матч в Санкт-Петербурге
в мире 11:06
Лидер «Океана Эльзы» отказался идти в президенты Украины
спорт 11:05
«Формула-1» может быть продана
шоу-бизнес 11:02
Экс-супруга Башарова ищет пропавшего мужа
общество 10:59
Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков будет закрыт
Другие новости
в мире 11:06
Лидер «Океана Эльзы» отказался идти в президенты Украины
в мире 10:41
Токио собирается «разбить скорлупу недоверия»
в мире 10:01
Пьяный водитель едва не угробил десятки детей в Индии
в мире 09:06
Возросло число погибших при прорыве дамбы в Бразилии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top