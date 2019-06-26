В распоряжении портала Nordic Monitor оказался секретный турецкий правительственный документ. Согласно ему, один из офицеров полиции Турции, назначенный советником посольства страны в Тбилиси, шпионил за критиками президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Грузии. В целом же масштаб слежки и репрессий в отношении оппонентов турецкого лидера гораздо больше.

Документ, датированный 10 апреля 2019 года и подписанный Эрдоганом Карталом, заместителем начальника отдела по борьбе с терроризмом Национальной полиции Турции, свидетельствует о крайне высоком уровне заинтересованности Анкары в подавлении инакомыслия за рубежом. В нем также обозначено, что специалисты турецкой Национальной разведывательной организации официально назначали сотрудниками посольств (на должности советников и атташе) своих людей, — для шпионажа не только в Грузии, но и в других странах. Согласно документу, за время работы «советника» в Тбилиси 52 гражданина Турции, получивших убежище в Грузии, были квалифицированы им как члены организации опального турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас находится в США. Эрдоган уже обвинял его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Хотя Гюлен обвинения отвергает, множество турецких граждан за прошедшие три года были арестованы только по подозрениям в связи с ним.

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Данные, собранные в Грузии, были затем переданы контртеррористическим подразделениям полицейских управлений турецких городов для дальнейших действий.

Это означает, что в отношении этих людей будут начаты уголовные расследования в провинциях, где они родились и где проживают их родственники. Такая мера поставит членов их семей перед угрозой судебного преследования, незаконного лишения свободы и неправомерного ареста имущества, — отмечает портал Nordic Monitor.

Документ с информацией о «террористах» был также передан в отдел Интерпола/Европола в турецкой полиции. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что турецкие власти намерены потребовать экстрадиции получивших убежище граждан. Впрочем, напоминает Nordic Monitor, у Турции и Интерпола не самые тёплые взаимоотношения, — после того как по следам провалившегося госпереворота Анкара «закидала» международную полицию запросами об аресте неугодных Эрдогану лиц.

В соответствии с постановлением турецкого кабмина от 2018 года, МВД Турции назначило новых советников для дипломатических миссий Турции в 71 стране. Официально — с целью развития межгосударственных отношений в правоохранительной сфере. Однако реальной целью был именно сбор информации об инакомыслящих турках.

20 мая 2019 года турецкие суды выдали ордера на арест 249 бывших сотрудников МИД. Согласно отчёту, опубликованному Ассоциацией адвокатов Анкары, задержанные дипломаты подвергались пыткам и угрозам во время содержания под стражей в полиции. Ни у кого из них не было возможности оспорить сфабрикованные обвинения.

Интересно, что Фатма Черен Язган, посол Турции в Грузии и бывшая заместитель генерального директора отдела разведки МИД, считается одной из тех, кто стоял за отстранениями турецких дипломатов, — подчёркивает Nordic Monitor.

О том, что Эрдоган стремится поквитаться со всеми предполагаемыми сторонниками Гюлена, известно давно, и действует на этом направлении разными способами. Так, например, год назад Анкара добилась от Украины выдачи восьмерых турецких граждан, а позднее Монголия внесла структуру Гюлена в список террористических организаций, чтобы «выдавить» предполагаемых гюленистов. Впрочем, тогда речь всё же не шла о шпионаже со стороны Турции.