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В супермаркете американского города Кансил-Блаффс, штат Айова, нашли человеческие останки. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшему без вести 10 лет назад работнику этого магазина.

Труп Ларри Эли Мурильо-Монкаде нашли за холодильником при уборке помещения. По мнению следователей, молодой человек залез на одну из холодильных камер. Сотрудники заведения так делали, когда хотели устроить себе «неофициальный» перерыв, сообщает телеканал CNN.

По всей видимости, Мурильо-Монкаде провалился в 40-сантиметровую щель между камерой и стеной и застрял там, а шум от работающих холодильных камер заглушал крики о помощи, сообщил капитан городской полиции Тодд Веддум.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Великобритании обнаружили тело мужчины в саду дома, расположенного возле столичного аэропорта Хитроу. По данным силовиков, труп попал туда из самолёта авиакомпании Kenya Airways. Лайнер из Найроби осуществил посадку в Лондоне. Во время осмотра воздушного судна в отсеке шасси были обнаружены сумка, вода и небольшой запас еды.

В Скотленд-Ярде полагают, что тело, обнаруженное в саду, принадлежало безбилетнику. Мужчина замёрз насмерть во время перелёта и выпал, когда открывались шасси.