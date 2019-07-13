https://static.news.ru/photo/082d3eea-a570-11e9-b44d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/TASS

Украинский телеканал «112» требует от президента Владимира Зеленского, правительства и силовых структур гарантировать безопасность сотрудников. Здание редакции в ночь на 13 июля обстреляли из гранатомёта.

Мы требуем осудить применение силы и угрозы в отношении журналистов, осудить террористический акт. И самое главное: мы требуем гарантировать безопасность сотрудников, — говорится в заявлении на сайте телеканала.

Редакция подчёркивает, что случившееся — это «закономерное продолжение политики властей, которые нагнетают истерию и страх»:

Нам угрожают расправой. Националисты угрожают прийти к нам под офис, как до того неоднократно и безнаказанно приходили под здание каналов «Интер» и NewsOne.

Также сообщается, что телеканал не получил ответа от правоохранительных органов относительно поступивших угроз:

Как итог: бездействие власти привело к тому, что ночью канал обстреляли.

Всё произошло в ночь на 13 июля. К зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания будет усилена.

Как ранее писал News.ru, момент обстрела попал в объектив камеры наблюдения. На записи запечатлено попадание выпущенного из гранатомёта снаряда в стену.