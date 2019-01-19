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Телефонный хулиган поднял киевских силовиков по тревоге

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правоохранители Украины эвакуировали посетителей и сотрудников крупного торгового центра в Киеве. Силовики получили сообщение о минировании комплекса.

Стражи порядка вывели из помещений около трёх тысяч человек. Позже выяснилось, что звонок в дежурную часть оказался ложным, пишет РИА Новости.

«Проведенным осмотром никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Местные власти решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности.

Ранее News.ru сообщал о приговоре гражданину Незалежной за телефонный терроризм. Новомосковский городской суд Тулы приговорил его к трём годам колонии-поселения за сообщение о бомбе на заправке.


#украина #терроризм #торговыецентры
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