Телефонный хулиган поднял киевских силовиков по тревоге

Правоохранители Украины эвакуировали посетителей и сотрудников крупного торгового центра в Киеве. Силовики получили сообщение о минировании комплекса.
Стражи порядка вывели из помещений около трёх тысяч человек. Позже выяснилось, что звонок в дежурную часть оказался ложным, пишет РИА Новости.
«Проведенным осмотром никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.
Местные власти решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности.
Ранее News.ru сообщал о приговоре гражданину Незалежной за телефонный терроризм. Новомосковский городской суд Тулы приговорил его к трём годам колонии-поселения за сообщение о бомбе на заправке.