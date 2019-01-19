Телефонный хулиган поднял киевских силовиков по тревоге

https://news.ru/storage/news/a9032e51d54fdb9cbdd2b6686fc6d17c/110b2911-037d-4d31-8b6f-605559537ede_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранители Украины эвакуировали посетителей и сотрудников крупного торгового центра в Киеве. Силовики получили сообщение о минировании комплекса.

Стражи порядка вывели из помещений около трёх тысяч человек. Позже выяснилось, что звонок в дежурную часть оказался ложным, пишет РИА Новости.

«Проведенным осмотром никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Местные власти решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности.

Ранее News.ru сообщал о приговоре гражданину Незалежной за телефонный терроризм. Новомосковский городской суд Тулы приговорил его к трём годам колонии-поселения за сообщение о бомбе на заправке.