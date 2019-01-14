Тела всех жертв авиакатастрофы найдены в Иране

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Тела 15 погибших найдены на месте крушения грузового Boeing 707 неподалеку от Тегерана, заявил представитель организации судебной медицины Ирана Мехрдад Али Бахши.

По его словам, к настоящему моменту удалось установить личности 10 из 15 жертв катастрофы.

Глава иранской службы неотложной медицинской помощи Пир-Хусейн Коливанд уточнил, что в числе погибших 14 мужчин и одна женщина. Бортинженер самолёта, которому удалось выжить во время ЧП, находится в больнице.

Чиновник добавил, что в жилом доме, в который врезалось судно, в момент инцидента никого не было, сообщает агентство ISNA.

Помимо тел погибших, среди обломков Boeing 707 обнаружен и один из бортовых самописцев.

Ранее News.ru писал, что потерпевший крушение самолёт принадлежал армии Ирана. Он регулярно выполнял рейсы из Бишкека, а 14 января возвращался с грузом мяса. Предполагается, что катастрофа могла произойти по вине пилотов, которые перепутали аэродромы. Судно после приземления выкатилось за пределы ВПП, пробило ограждение, въехало в жилой район и загорелось.