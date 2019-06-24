https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

В США пограничники нашли тела девушки и троих детей около реки Рио-Гранде, по которой проходит граница американского штата Техас и Мексики.

По информации телеканала CBS, девушка и дети погибли от обезвоживания и жары. Тела были обнаружены недалеко от места сооружения нового участка стены на американо-мексиканской границе.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввёл режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом в Конгрессе согласились выделить лишь $1,4 млрд.

По мнению Трампа, возведение стены позволит снизить уровень преступности в стране. Ранее он допустил возможность полного закрытия мексиканской границы, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, писал Nеws.ru.

.