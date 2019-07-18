https://static.news.ru/photo/992f8c1e-a9a2-11e9-be39-fa163e074e61_1024.jpgФото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран понятия не имеет о якобы сбитом США иранском беспилотнике. Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа.
Зариф сказал журналистам, что не располагает такими сообщениями.
У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон, — цитирует министра ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer в Ормузском проливе сбил беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.