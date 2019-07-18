Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поочерёдно были замечены у границ России на Чёрном море. По данным сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, они приблизились к полуострову Крым с разведывательной миссией.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В районе Севастополя он приблизился к российскому побережью на расстояние около 32 км. После него к полуострову приблизился Poseidon. Самолёт кружил...