Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран понятия не имеет о якобы сбитом США иранском беспилотнике. Так он прокомментировал заявление Дональда Трампа.

Зариф сказал журналистам, что не располагает такими сообщениями.

У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон, — цитирует министра ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer в Ормузском проливе сбил беспилотный летательный аппарат Ирана, который приблизился к нему. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

News.ru в соцсетях