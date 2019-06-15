https://static.news.ru/photo/959dad4a-8f9b-11e9-aa4b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com

Заявления официального Лондона относительно вины Ирана в атаке на танкеры в Оманском заливе вызывают недоумение, так как они ничем не подкреплены. Об этом заявило Министерство иностранных дел Исламской Республики.

Внешнеполитическое ведомство выразило Лондону решительный протест относительно его предвзятой позиции.

После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных слепо за США, послу Великобритании был выражен решительный протест, — сообщило агентство ISNA.

Накануне в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец.

Вашингтон практически сразу обвинил в произошедшем Тегеран, распространив видео, где, по версии американцев, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера, писал News.ru.