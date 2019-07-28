https://static.news.ru/photo/d79ea1c2-b138-11e9-8f2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран отметил приверженность участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сохранению ядерной сделки. Об этом в воскресенье, 28 июля, заявил журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

Дипломат также сообщил, что атмосфера встречи была конструктивной, передаёт ТАСС .

Не могу сказать, что нам удалось всё решить, но я могу сказать, что есть приверженность самому СВПД и идее его сохранения. Все оставшиеся участники сделки верны ей, — сказал Арагчи.

Говоря о министерской встрече, дипломат пояснил, что дата проведения переговоров пока не назначена.

Мы также обсудили проведение министерской встречи. Она состоится вскоре, но её сроки пока окончательно не определены, — отметил он.

Встреча представителей стран-«гарантов» исполнения Ираном договорённостей по ядерной сделке состоялась в Вене. Представители России, Китая, Британии, Франции и Германии провели переговоры на фоне роста напряжённости в Персидском заливе и обострения отношений уже не только между Тегераном и Вашингтоном, но и Ираном и Великобританией.