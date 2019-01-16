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Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тбилиси

Илья Московец/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Как минимум три человека погибли в результате взрыва на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на севере Тбилиси. Причиной инцидента стала утечка газа, сообщил руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

Несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Жители пострадавшего здания эвакуированы, территория вокруг постройки оцеплена. На месте происшествия в настоящее время работают спасательные службы, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».


#ВЗРЫВ #ГАЗ #дом #Грузия
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