Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тбилиси

https://news.ru/storage/news/798640e84e235a528c332ee91c05a0ba/9b0e8846-08ca-4b49-ab8d-cdd39c510639_850.jpg Илья Московец/РИА Новости

Как минимум три человека погибли в результате взрыва на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на севере Тбилиси. Причиной инцидента стала утечка газа, сообщил руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

Несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Жители пострадавшего здания эвакуированы, территория вокруг постройки оцеплена. На месте происшествия в настоящее время работают спасательные службы, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрыва в городе Кингисепп Ленинградской области. Инцидент произошёл на территории завода «Полипласт», расположенного в промзоне «Фосфорит».