Таяние льдов Антарктиды ускорилось в шесть раз

https://news.ru/storage/news/98ccfe41f5e95877ea120e41c4379ee8/c6d68bdf-3b8e-429d-b640-565fffc89f82_850.jpg Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Глобальное потепление обретает всё более ощутимые черты: Антарктида тает всё быстрее, а уровень воды в Мировом океане повышается всё стремительнее. При этом, как заявляют специалисты, процессы настолько взаимосвязаны, что образуют замкнутый круг.

За последние почти 40 лет таяние ускорилось в шесть раз, выяснила международная группа учёных. За период с 1979 по 1990 годы Антарктида теряла в среднем 40 гигатонн (109 тонн) льда в год, а за последние 10 лет — по 252 гигатонн ежегодно.

По предварительным прогнозам, из-за столь стремительной потери ледяного покрова уровень Мирового океана может подняться на несколько метров уже в ближайшие столетия, сообщает Science Daily.

Однако чем выше этот уровень, тем больше участков ледников омывает вода, и тем стремительнее они тают. Таким образом, один процесс влияет на другой и наоборот.

Климатические изменения не только приводят к росту уровня воды, но и увеличивают энергию океанских волн по всему миру. Последствия этого могут оказаться особенно разрушительными для прибрежной инфраструктуры и островных государств, предупреждают эксперты.

Ранее News.ru писал, что площадь антарктического льда снизилась до 5,47 млн кв. км. Это исторический минимум за 40 лет наблюдений.