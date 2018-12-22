Танки для украинских силовиков прибыли к границе с ЛНР

https://news.ru/storage/news/2c89c7e2379652e567591d35ee23f005/2d1ab5e4-9180-4c24-a638-0f8784563b24_850.jpg Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая партия вооружения переброшена к территории Донбасса. Она предназначена для нужд украинских силовиков, заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

«На железнодорожную станцию в населённый пункт Рубежное прибыли два состава с танками Т-64, противотанковыми пушками МТ-12 и БМП-1», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы Народной милиции Якова Осадчего.

По его словам, развединформацию подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчёте за 21 декабря.

Вооружённые силы Украины уже длительное время перебрасывают военные группировки на линию разграничения с ЛНР. Ранее, как сообщал News.ru, десятки единиц техники были замечены на железнодорожной станции города Лисичанска.