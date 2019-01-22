Танкеры с нефтью стоят «в пробке» из-за Турции

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Нефтяные танкеры, перевозящие российскую и казахстанскую нефть из черноморских портов, сталкиваются с серьёзными задержками при проходе через Босфор и Дарданеллы, что замедлило доставку миллионов баррелей сырья нефтеперерабатывающим предприятиям средиземноморского региона.

Турецкое правительство ввело новые правила прохода судов в сентябре 2018 года, что стало следствием нынешнего роста очередей на проходе через ключевые турецкие проливы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на портового оператора Tribeca Shipping.

По данным портового оператора, «в пробке» стоят танкеры, которые перевозят порядка 39 млн баррелей нефти. Время ожидания прохода составляет примерно 13 дней.

«Средиземноморские нефтеперерабатывающие предприятия очень скоро окажутся в сложном положении, если задержки продолжатся или усилятся», – отмечает директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

Как ранее писал News.ru, во время взрыва на горящих кораблях «Канди» и «Маэстро» в Керченском проливе находились 16 граждан Турции и 15 граждан Индии. ЧП произошло вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Всего на бортах двух судов находился 31 человек. По последним данным, 12 моряков погибли, 14 членов экипажей удалось спасти. Спасатели эвакуировали пострадавших моряков. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.