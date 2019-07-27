https://static.news.ru/photo/0f336240-b0a7-11e9-ac6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Veronika Eschbacher/dpa/Global Look Press

Впервые за три месяца российские военные не зафиксировали нарушений режима прекращения боевых действий со стороны талибов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, обстрелов со стороны талибов не наблюдалось на протяжении последних суток, передаёт РИА Новости .

В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации российской стороной не зафиксировано, — заявил Бакин.

За это время военнослужащие из России успели провести одну гуманитарную акцию в районе Ханану-2 в Алеппо.

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