Талибы снова бесчинствуют в Афганистане

https://news.ru/storage/news/aa26114654a6e320f4b33932be0dd99e/b241b7f7-947e-430d-b975-8e6e34e05cb3_850.jpg Abdul Aziz Safdari/Xinhua/Global Look Press

Участники радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) захватила мирных афганцев в заложники. Инцидент произошёл на западе республики в провинции Фарах.

В руках боевиков оказались 12 человек. Ещё двоих они убили, сообщает Ariana News. Накануне очередного преступления злоумышленники атаковали полицейский участок в Баглане. Жертвами вооружённого рейда стали от 10 до 20 правоохранителей.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации около 300 сторонников «Боко Харам» (террористическое движение запрещено в РФ) армией Нигера. Порядка 200 радикалов были убиты авиацией и ещё 87 исламистов уничтожены во время наземных столкновений.

Наступление началось после совещания лидеров государств Западной Африки, обсуждавших возросшее количество случаев нападения террористов на пересечении границ Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада.