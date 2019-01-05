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Талибы снова бесчинствуют в Афганистане

Abdul Aziz Safdari/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Участники радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) захватила мирных афганцев в заложники. Инцидент произошёл на западе республики в провинции Фарах.

В руках боевиков оказались 12 человек. Ещё двоих они убили, сообщает Ariana News. Накануне очередного преступления злоумышленники атаковали полицейский участок в Баглане. Жертвами вооружённого рейда стали от 10 до 20 правоохранителей.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации около 300 сторонников «Боко Харам» (террористическое движение запрещено в РФ) армией Нигера. Порядка 200 радикалов были убиты авиацией и ещё 87 исламистов уничтожены во время наземных столкновений.

Наступление началось после совещания лидеров государств Западной Африки, обсуждавших возросшее количество случаев нападения террористов на пересечении границ Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада.


#терроризм #афганистан #Талибы
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