Россия и США активизировали диалог с внутриафганскими силами, включая «Талибан» (движение запрещено в РФ). Переговоры в Москве и Дохе с представителями движения проходят на более высоком уровне, чем когда-либо ранее, и участники демонстрируют решимость достичь соглашения. В то же время, судя по сообщениям, переговоры в катарском офисе в первую очередь отражают интересы Белого дома и касаются сокращения присутствия американских войск в Исламской республике Афганистан (ИРА), а не поиска той системы, при которой был бы достигнут устойчивый статус-кво. Задачи московского формата диалога с талибами также довольно ограничены: скорее, переговоры в российской столице отражают попытки отечественной дипломатии усилить вовлечённость различных афганских фракций в процесс урегулирования, при этом зачастую воспринимаются как игра на противоречиях между Вашингтоном, Кабулом и другими интересантами. На этом фоне ООН снова бьёт тревогу: по их данным, движение «Талибан» хотя и позиционирует себя в качестве внутриафганской силы, на самом деле не думало разрывать отношения с глобальными террористическими брендами.

Запрещенные в России «Аль-Каида» и «Талибан» остаются близкими союзниками, отмечается в новом докладе наблюдательной группы при Совете Безопасности ООН: глобальная террористическая организация продолжает действовать под прикрытием радикального афганского движения по всей территории Афганистана и за последние годы только нарастила свою активность.

Этот вывод противоречит заявлениям многих западных и российский чиновников, которые для заключения краткосрочной сделки или поднятия своего престижа, пытаются представить национальное движение «Талибан» в качестве не только игрока, сдерживающего распространение международных террористов, но и партнёра по борьбе с ними. При этом эту тенденцию эксперты ООН отмечают уже не первый год, тем самым выражая мнение, что отношения «Аль-Каиды» и «Талибана» остаются «твёрдыми», как и на момент вторжения США в ИРА в 2001 году.

В докладе отмечается: «Талибан» является «основным партнёром для всех иностранных террористических групп», действующих в Афганистане, за исключением местного отделения «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ): боевики из так называемого вилаята Хорасан пытались перехватить у талибов несколько районов, связанных с наркотрафиком. В свою очередь, тезис экспертов о таком противостоянии противоречит позиции официального Кабула, который зачастую по политическим и экономическим мотивам ставит знак равенства между движениями.

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По оценкам специалистов ООН, «Аль-Каида», как и во времена Усамы бен Ладена, продолжает предоставлять «инструкторов и религиозных учителей для боевиков „Талибана“ и членов их семей». В последнее время зафиксировано прибытие нескольких активистов «Аль-Каиды» в Афганистан из Египта, хотя личности их не раскрываются.

Эксперты фиксируют связи талибов с центральной «Аль-Каидой» и её довольно автономным филиалом «Аль-Каида на Индийском субконтиненте», созданном в 2014-ом южноазитской организацией «Лашкаре-Тайба» (признана в РФ террористической), частью «Исламского движения Узбекистана» (запрещено в РФ), которое не присягнуло ИГ, а также — c уйгурской «Исламской партией Туркестана» (The Turkistan Islamic Party, TIP, в России известна как запрещённое «Исламское движение Восточного Туркестана»). Так, члены «Исламской партии Туркестана» воюют в Сирии вместе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, растворившаяся в организации «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и формально не выходят из этой структуры, опасаясь арестов или уничтожения, однако подчиняются не руководству ХТШ, а своему эмиру в Афганистане.

Члены «Аль-Каиды» и «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» присутствует в 13 провинциях ИРА (например, Гильменде и Кандагаре) и сейчас заметно усиливаются в Бадахшане, особенно в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где действует «Исламская партия Туркестана», отмечается в документе. Есть и другие районы, где террористическая организация стремится расширить свое влияние, — в уезде Бармаль в восточной афганской провинции Пактика, где доминирует «Сеть Хаккани», и в целом на афгано-пакистанской границе в тесном сотрудничестве также с «Сетью Хаккани» и «Лашкаре-Тайба».

Что касается численности членов «Аль-Каиды», то эксперты ООН дают следующие цифры: в общей сложности в стране находятся от 8 000 до 10 000 иностранных боевиков-террористов, из которых приблизительно 2500-4000 джихадистов лояльны «Исламскому государству», а остальные — «согласны с талибами и „Аль-Каидой“». При этом афганские официальные лица насчитывают «примерно 240» членов «Аль-Каиды», «наиболее значительная часть которых находится в провинциях Бадахшан, Кунар и Забул».

Симптоматично, что группа ООН избегает конкретики в собственных подсчётах численности боевиков и проповедников организации. Впрочем, также делают в своих отчётах военные США. В экспертной среде бытует мнение, что зачастую оценки численности членов «Аль-Каиды» либо устарели, либо зависят от информации, предоставляемой официальным Кабулом. Так, с 2010 по 2015 год в документации Пентагона использовалась информация, что «Аль-Каида» поддерживает в Афганистане от 50 до 100 боевиков и проповедников. Однако после того, как в ходе операции только в уезде Шорабак (провинции Кандагар) американскими военными было уничтожено 150 членов организации, в статистику были внесены поправки.