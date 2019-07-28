Прямых переговоров с правительством Афганистана не будет до тех пор, пока не начнётся вывод иностранных войск из страны.
Об этом заявил официальный представитель запрещённого в РФ движения «Талибан» Мухаммад Сохаил Шахин. Его слова приводит агентство
Межафганские переговоры начнутся лишь после объявления о выводе иностранных войск, — заявил Шахин.
Как ранее писал News.ru, правительство Афганистана объявило о скором начале переговоров с талибами. По словам министра по вопросам мира Абдулы Салама Рахими, консультации по формированию переговорной группы от официального Кабула уже начались.