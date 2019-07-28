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«Оппозиционная платформа — За жизнь» будет выдвигать своих кандидатов на должности мэров Одессы, Харькова, Мариуполя и других городов. Об этом заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Политик в эфире телеканала «112.Украина» отметил, что по поводу участия в выборах мэра Киева партия ещё не определилась. А вот города юго-востока и те мэры, которые охарактеризовали себя незаконными методами...