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Прямых переговоров с правительством Афганистана не будет до тех пор, пока не начнётся вывод иностранных войск из страны.

Об этом заявил официальный представитель запрещённого в РФ движения «Талибан» Мухаммад Сохаил Шахин. Его слова приводит агентство Reuters.

Межафганские переговоры начнутся лишь после объявления о выводе иностранных войск, — заявил Шахин.

Как ранее писал News.ru, правительство Афганистана объявило о скором начале переговоров с талибами. По словам министра по вопросам мира Абдулы Салама Рахими, консультации по формированию переговорной группы от официального Кабула уже начались.

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