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«Талибан» обсудил с Ираном Афганистан после оккупации

Emran Waak/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) провели переговоры с Ираном по обеспечению мира и безопасности в Афганистане после завершения оккупации. Речь идёт о выводе с территории страны иностранных военных.

Данный диалог состоялся на фоне появления информации о намерении США существенно сократить численность своего контингента в Афганистане, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что делегация террористического движения «Талибан» приехала в столицу Ирана для участия в мирных переговорах. Со стороны Тегерана в процессе участвует замминистра иностранных дел. Радикалы намерены обсудить с дипломатами Исламской Республики урегулирование ситуации в Афганистане.


#иран #талибан #афганистан #оккупация
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