«Талибан» обсудил с Ираном Афганистан после оккупации

https://news.ru/storage/news/e828da47a844b6f177327b10fa79a2e2/fb3e2649-06c8-4b3f-9960-d002deac862f_850.jpg Emran Waak/Xinhua/Global Look Press

Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) провели переговоры с Ираном по обеспечению мира и безопасности в Афганистане после завершения оккупации. Речь идёт о выводе с территории страны иностранных военных.

Данный диалог состоялся на фоне появления информации о намерении США существенно сократить численность своего контингента в Афганистане, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что делегация террористического движения «Талибан» приехала в столицу Ирана для участия в мирных переговорах. Со стороны Тегерана в процессе участвует замминистра иностранных дел. Радикалы намерены обсудить с дипломатами Исламской Республики урегулирование ситуации в Афганистане.