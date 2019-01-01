«Талибан» обсудил с Ираном Афганистан после оккупации

Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) провели переговоры с Ираном по обеспечению мира и безопасности в Афганистане после завершения оккупации. Речь идёт о выводе с территории страны иностранных военных.
Данный диалог состоялся на фоне появления информации о намерении США существенно сократить численность своего контингента в Афганистане, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что делегация террористического движения «Талибан» приехала в столицу Ирана для участия в мирных переговорах. Со стороны Тегерана в процессе участвует замминистра иностранных дел. Радикалы намерены обсудить с дипломатами Исламской Республики урегулирование ситуации в Афганистане.