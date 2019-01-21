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Таксисты Мадрида объявили бессрочную забастовку

Bruno Thevenin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Таксисты Мадрида объявили бессрочную забастовку. Они требуют от властей урегулировать законодательство в сфере сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify.

Акции протеста проходят у выставочного комплекса Ifema, у вокзала «Аточа», у аэропорта и на автобусной станции «Мендес Альваро», в планах — митинг на центральной площади Пуэрта-дель-Соль.

Как сообщили РИА Новости в профессиональной федерации такси Мадрида, в забастовке участвуют все столичные таксисты. Протестующие требуют урегулировать услугу проката автомобиля с водителем (сектор VTC). В столице Испании в настоящее время работают лишь 500 такси, которые бесплатно оказывают услуги инвалидам для срочных поездок в больницу. Поддержать бастующих мадридских таксистов приехали их коллеги из Эстремадуры, Бильбао и Валенсии. 

Ранее News.ru писал, что водители двух крупных онлайн-сервисов такси — Uber и Cabify — объявили забастовку в Барселоне. До какого времени продолжиться забастовка, таксисты не сообщают. Участников стачки не устраивает решение суда о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC, пишет издание EFE. По мнению протестующих, эта мера приведет к ужесточению конкуренции среди перевозчиков.


#такси #испания
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