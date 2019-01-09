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Takeda Pharmaceutical планирует продать активы на $10 млрд

Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Японская корпорация Takeda Pharmaceutical планирует продать активы на 10 миллиардов долларов после покупки ирландской Shire. Последнюю компанию фармацевтический гигант приобрёл за 62 миллиарда долларов.

Известно, что Takeda стремится к сокращению долга, который после закрытия сделки с Shire составляет 48 миллиардов долларов. Для этого компания рассматривает возможность продажи швейцарской Nycomed, которую купила в 2011 году за 13,7 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times.

Теперь японская компания намерена сосредоточиться на препаратах в пяти основных областях: онкология, желудочно-кишечные заболевания, неврология, редкие заболевания и терапия с использованием плазмы.

Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в городе Осака. Она основана в 1781 году и с 1925 года носит статус корпорации.

Ранее News.ru писал о том, что в первом полугодии 2019 года может появиться новый фармацевтический холдинг. Его намерены создать АФК «Система» и ВТБ, которые решили приобрести 95,14% АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское».


#фармацевтика #Takeda
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