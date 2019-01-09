Takeda Pharmaceutical планирует продать активы на $10 млрд

https://news.ru/storage/news/73227e0ac262ab13106d66020658a8ce/d35bbb0c-79ea-44e1-873a-10c787ae0b3e_850.jpg Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Японская корпорация Takeda Pharmaceutical планирует продать активы на 10 миллиардов долларов после покупки ирландской Shire. Последнюю компанию фармацевтический гигант приобрёл за 62 миллиарда долларов.

Известно, что Takeda стремится к сокращению долга, который после закрытия сделки с Shire составляет 48 миллиардов долларов. Для этого компания рассматривает возможность продажи швейцарской Nycomed, которую купила в 2011 году за 13,7 миллиарда долларов, пишет газета Financial Times.

Теперь японская компания намерена сосредоточиться на препаратах в пяти основных областях: онкология, желудочно-кишечные заболевания, неврология, редкие заболевания и терапия с использованием плазмы.

Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в городе Осака. Она основана в 1781 году и с 1925 года носит статус корпорации.

Ранее News.ru писал о том, что в первом полугодии 2019 года может появиться новый фармацевтический холдинг. Его намерены создать АФК «Система» и ВТБ, которые решили приобрести 95,14% АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское».