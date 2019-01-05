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Тайвань просит помощи в защите от Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь Nicolas Datiche/AFLO/Global Look Press

Президент Тайваня Цай Инвэнь

в мире [ версия для печати ]

Президент Тайваня Цай Инвэнь обратилась к международному сообществу с просьбой защитить демократию на острове от новых угроз со стороны Китая после того, как глава КНР Си Цзиньпин призвал к воссоединению с Тайванем. Цай Инвэнь выразила надежду, что международное сообщество воспримет происходящее всерьёз и поддержит Тайвань.

«Если международное сообщество не поддержит демократическую страну перед лицом угрозы, нам, возможно, придется спросить, какая страна будет следующей?» — добавила Цай Инвэнь.

Президент заявила, что остров не примет политическую договоренность «одна страна, две системы» с Китаем, подчеркнув, что все переговоры должны проводиться на межправительственной основе. Она призвала Китай поинтересоваться мнением тайваньцев по этом вопросу и подчеркнула, что такие действия, как политические запугивания, не помогают развивать отношения.

Ранее News.ru сообщал, что Тайвань рассчитывает на упрощённый визовый режим с Россией. Сейчас в Россию приезжает около 20 тысяч туристов из Тайваня.


#китай #ТАЙВАНЬ #демократия
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