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Таджикским женщинам хотят запретить хиджабы в учреждениях

moodboard/West Coast Surfer/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Таджикистана приняли решение законодательно запретить женщинам в хиджабе вход в государственные и частные учреждения республики. Этой теме будет посвящён круглый стол, который пройдёт в Душанбе 18 декабря.

Новый законопроект об ограничении ношения сатра и хиджаба в учреждениях всех форм собственности будет разработан на основании поступивших в ходе круглого стола предложений от государственных органов власти. Инициатором нововведения является Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана, который обратился с соответствующим письмом в Генпрокуратуру республики, сообщает «Радио Озоди».

Законопроект готовит рабочая группа при Национальном центре законодательства Таджикистана. Группа, по словам информированного источника издания, создана «в соответствии с распоряжением президентской администрации».

До настоящего времени власти страны ограничивались разъяснительной работой среди населения, делая упор на то, что ношение сатра, хиджаба, бурки и других видов мусульманской одежды и головных уборов чёрного цвета противоречит национальным традициям.

Власти Таджикистана в последние годы власти ужесточили контроль за внешним видом жителей страны, запретив ношение религиозной одежды учащимся вузов и госслужащим. Министерства культуры и образования разработали для своих работников образцы национальной женской и мужской одежды.

Власти делают акцент на то, что Таджикистан не является религиозным государством и поэтому во всех сферах должны соблюдаться светские законы.

Как писал News.ru, несмотря на это, в Таджикистане растёт влияние радикального исламизма. Идеи запрещённой в России террористической группировки в центральноазиатской стране находят отклик не только среди безработной молодёжи, но и среди взрослых состоятельных людей.


#запрет #Таджикистан #хиджаб
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