USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме

Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Освобождение по УДО стартовало в единственной женской колонии в Таджикистане, находящейся в Нуреке. Десятки женщин, которым оставалось отсидеть менее года, смогут встретить Новый год в кругу семьи.

Это первый этап начавшегося сезона освобождения в колонии общего режима ЯС 3/8. Также досрочно освобождены 25 тяжелобольных женщин, из которых восемь — со СПИДом, две — с тяжёлой формой туберкулёза и одна больна раком, сообщает «Ахбор».

На втором этапе свободу должны получить те, кому осталось отсидеть не более двух лет, на третьем — кто отбыл две трети своего наказания. Согласно стратегии нового начальника ГУИН Мансурджона Умарова, из других тюрем Таджикистана также будут освобождены по УДО сотни заключённых.

Что касается женской колонии в Нуреке, там отбывают наказание 339 женщин. В основном, они попали за решётку за мошенничество, кражи, контрабанду наркотиков, есть убийцы неверных мужей и ненавистных свекровей.

Заключённые работают в швейном цехе, в колонии есть 8 га земли, на которых выращивают овощи для собственного стола. В день на одну отбывающую наказание женщину выделяют порядка 80 центов, что очень мало.

В колонии есть детский сад «Озоди», что переводится как «свобода», интересно, что новорождённых называют Озод или Озода, что тоже означает «свобода».

Ранее News.ru сообщал, что полиция в Таджикистане задержала женщину, втыкавшую иглы в тело собственного сына. Женщина в общей сложности воткнула в тело девятимесячного сына 10 иголок. Она сделала это для того, чтобы её 30-летний супруг, который находился на заработках в России, вернулся домой.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 17:35, 17 декабря 2018
Главам колоний советуют лично извиняться перед заключёнными
общество 12:19, 3 декабря 2018
Смертельно больных заключённых могут освободить
общество 22:12, 13 ноября 2018
ФСИН рассказала о рационе заключённых
Лента новостей
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
в мире 00:06
Cуд Линча становится преступлением в США
в мире 23:58
Мексика приютит выдворенных из США мигрантов
Другие новости
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
в мире 02:10
Сирия сомневается в намерении США вывести войска
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top