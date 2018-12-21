Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме

https://news.ru/storage/news/b7a6b296877443850c9dda9d9568807c/b62930e9-3197-4c25-a5ad-a371045a7c04_850.jpg Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/Global Look Press

Освобождение по УДО стартовало в единственной женской колонии в Таджикистане, находящейся в Нуреке. Десятки женщин, которым оставалось отсидеть менее года, смогут встретить Новый год в кругу семьи.

Это первый этап начавшегося сезона освобождения в колонии общего режима ЯС 3/8. Также досрочно освобождены 25 тяжелобольных женщин, из которых восемь — со СПИДом, две — с тяжёлой формой туберкулёза и одна больна раком, сообщает «Ахбор».

На втором этапе свободу должны получить те, кому осталось отсидеть не более двух лет, на третьем — кто отбыл две трети своего наказания. Согласно стратегии нового начальника ГУИН Мансурджона Умарова, из других тюрем Таджикистана также будут освобождены по УДО сотни заключённых.

Что касается женской колонии в Нуреке, там отбывают наказание 339 женщин. В основном, они попали за решётку за мошенничество, кражи, контрабанду наркотиков, есть убийцы неверных мужей и ненавистных свекровей.

Заключённые работают в швейном цехе, в колонии есть 8 га земли, на которых выращивают овощи для собственного стола. В день на одну отбывающую наказание женщину выделяют порядка 80 центов, что очень мало.

В колонии есть детский сад «Озоди», что переводится как «свобода», интересно, что новорождённых называют Озод или Озода, что тоже означает «свобода».

Ранее News.ru сообщал, что полиция в Таджикистане задержала женщину, втыкавшую иглы в тело собственного сына. Женщина в общей сложности воткнула в тело девятимесячного сына 10 иголок. Она сделала это для того, чтобы её 30-летний супруг, который находился на заработках в России, вернулся домой.