https://static.news.ru/photo/28ed2cbc-97e7-11e9-b670-fa163e074e61_1024.jpg Фото: UA: Харків/Facebook

В Харькове на нескольких домах неизвестные поздним вечером сменили таблички с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова.

Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действовали на основании соглашения, — передаёт портал «UA:Харьков».

Прибывшие на место полицейские попросили активистов отложить работы до утра.

Как писал News.ru, харьковский горсовет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. За переименование проголосовали 59 депутатов, а 13 были против. Ранее мэр города Геннадий Кернес назвал «отбросами общества» вандалов, которые снесли памятник маршалу Жукову, и пообещал вернуть улице историческое имя.