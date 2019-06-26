https://static.news.ru/photo/d599ff46-981c-11e9-9115-fa163e074e61_1024.jpg Эрик Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из работников известного бара Aviary в Чикаго плюнул в лицо сына президента США Эрика Трампа.

Инцидент случился во время небольшой коктейльной вечеринки, которую устроил Эрик для своих друзей. В разгар мероприятия к Трампу-младшему подошёл молодой человек и плюнул в него без объяснения причин, сообщает NBC Chicago.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как Эрик Трамп покидает ресторан с кортежем из двух чёрных внедорожников.

Сын Дональда Трампа в интервью журналистам назвал этот инцидент «отвратительным поступком человека, у которого явно есть эмоциональные проблемы». Он также обвинил в этом представителей демократической партии.

Правоохранительные органы Чикаго уже отреагировали на происшествие. Представитель городской полиции Энтон Гульельми сообщил, что через два часа после инцидента офицеры «помогали секретной службе Соединённых Штатов в решении вопросов правоприменения», добавив, что любые дальнейшие запросы следует направлять в Секретную службу.

Ранее News.ru сообщал, что сыновья президента США Дональда Трампа — Дональд-младший и Эрик прошлись по ирландским пабам и угостили напитками посетителей за свой счёт. Прогулка состоялась в ночь перед мероприятием, посвящённым 75-летию высадки в Нормандии. Трампы побывали как минимум в трёх барах. Белый дом в ответ на этот вопрос отметил, что сыновья Трампа поехали за свой счёт, поэтому деньги налогоплательщиков в данном случае потрачены не были.