Сына духовного лидера талибов убили в Пакистане

https://news.ru/storage/news/3290f35e8395b54e35285d9208a841a2/113c943b-f776-4f66-b07d-ec66093e6c18_850.jpg Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын духовного лидера радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) муллы Омара мулла Якуб был убит неизвестными в Пакистане.

По имеющейся информации, сначала Якуба ранили, потом убили, сообщает со ссылкой на источники иранское информационное агентство IRNA.

По информации других источников, сначала муллу Якуба похитили.

Представители группировки пока не комментировали информацию.

Как ранее писал News.ru, как минимум 18 человек погибли и 27 были ранены в результате взрыва у базы спецназа в Афганистане. Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан».