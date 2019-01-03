Неизвестные похитили сына члена правительства Ливии

Неизвестные злоумышленники похитили 10-летнего Абдуллаха Архуму — сына члена Конституционной ассамблеи Ливии Умара Архума. Инцидент произошёл недалеко от музыкального института в городе Сабха.
Политик сообщил, что автомобиль с тонированными окнами остановился возле здания, находящиеся в его салоне лица попросили у мальчика помощи. После этого ребёнок сел в автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении.
Архум уточнил, что никто из злоумышленников с ним не связывался, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Следственный комитет завершил работу по делу о похищении певца Авраама Руссо. В преступлении подозреваются Заур Марданов и Владимир Гусаков.