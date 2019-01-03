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Неизвестные похитили сына члена правительства Ливии

Hamza Turkia/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Неизвестные злоумышленники похитили 10-летнего Абдуллаха Архуму — сына члена Конституционной ассамблеи Ливии Умара Архума. Инцидент произошёл недалеко от музыкального института в городе Сабха.

Политик сообщил, что автомобиль с тонированными окнами остановился возле здания, находящиеся в его салоне лица попросили у мальчика помощи. После этого ребёнок сел в автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении.

Архум уточнил, что никто из злоумышленников с ним не связывался, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет завершил работу по делу о похищении певца Авраама Руссо. В преступлении подозреваются Заур Марданов и Владимир Гусаков.


#похищение #ливия #правительство
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