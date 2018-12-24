Москва опасается поддерживать тень Каддафи

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Город Сирт, Ливия 2016

Сын ливийского диктатора метит в президенты из-за кулис

Договорённость международных игроков о проведении в раздробленной Ливии выборов весной 2019 года трудно реализуема. Инициатива приведёт лишь к формированию очередного центра власти со скромными силовыми ресурсами для подкрепления амбиций. На этом фоне кажутся странными утверждения, что представитель клана Каддафи имеет большие шансы стать президентом. Более того, пока под сомнением реальность фигуры сына диктатора, Сейфа аль-Ислама, который якобы сейчас ищет поддержки у Кремля.

Письмо президенту

Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, ищет поддержки своих политических амбиций у Москвы, сообщили 24 декабря российские СМИ, обратив внимание на соответствующий материал Bloomberg. Несмотря на то, что журналисты цитируют агентство как первоисточник инсайда о якобы переданном через замминистра иностранных дел России Михаила Богданова письме для президента Владимира Путина, о послании Каддафи-младшего ещё 6 декабря сообщило влиятельное панарабское издание Asharq Al-Awsat. В декабре 2017 года представитель семьи Каддафи Басем аль-Хашими ас-Соуль заявлял, что сын ливийского лидера выдвинет свою кандидатуру на пост президента страны в следующем году, поэтому, по данным источников, он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии.

Источник Bloomberg в Москве отмечал другую деталь: контакты представителей России с людьми Сейфа аль-Ислама и самим Каддафи-младшим уже фиксировались. В частности общение проходило по видеосвязи вскоре после его освобождения из шестилетнего заключения 9 июня 2017 года. Откуда именно он выходил на связь, неизвестно, однако с лета 2017 года в российской экспертной среде тема электоральных перспектив Каддафи-младшего и его связь с рядом племён активно стала обсуждаться в российском экспертом сообществе. x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сейф аль-Ислам Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи (имя переводится как «меч Ислама») учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Имея хорошее образование и продвинутый уровень владения английским языком, он не раз представлял страну на международных площадках. После смерти отца во время гражданской войны был захвачен в плен одной из ливийских группировок Зинтана («Абу Бакр ас-Сиддик») и находился в тюрьме до июня 2017 года — когда он попал под амнистию парламента страны, располагающегося в Тобруке. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не появился единый центр управления страной: на западе власть находится в руках президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи во главе с премьером Фаизом Сараджем, на востоке и частично юге — в руках избранной в 2014 году палаты представителей в Тобруке, которую поддерживает так называемая ливийская национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

В соответствии с планом ООН по объединению Ливии выборы в стране намечены на 2019 год, однако после фактического провала конференции в Палермо, когда прямой диалог в очередной заменили закулисные переговоры, реализация такой договорённости может оказаться под вопросом. Кроме того, в условиях раздробленности страны, которая устраивает многих внутриливийских игроков, появление ещё одного надстроечного органа даже в ходе плебисцита не сыграет на стабилизацию ситуации.

В то же время, если визит Хафтара в Москву перед конференцией в Палермо мог быть использован самим военачальником для имитации всесторонней поддержки его фигуры Кремлём, то присутствие на встрече в качестве полноценного участника кремлёвского ресторатора Евгения Пригожина, которого связывают с «ЧВК Вагнера» и «фабрикой троллей», вызвало опасение среди специалистов. Как отмечали источники News.ru, знакомые с ходом российско-ливийских переговоров, приглашение Пригожина на встречу могло быть связано с попыткой силового блока пролоббировать всестороннюю поддержку Хафтара, чтобы Москва отказалась от многовекторной политики в Ливии, отошла от диалога с располагающимся в Триполи правительством нацединства Сарраджа и встала в конфликте на сторону Хафтара. Не исключено, что это ситуация связана с обещанными уступками от других спонсоров ливийского маршала, но на другом — более важном для Москвы — сирийском треке, отмечали собеседники издания.

Какое место на этом фоне может занять Каддафи-младший — непонятно, при этом ни он, ни его спонсоры пока не делают ничего, чтобы приоткрыть завесу тайны, которая окружает вроде как претендующего на президентский пост политика.

Неизвестные ресурсы

После сообщений об освобождении Сейфа аль-Ислама его никто так и не видел. Ходят слухи, что он давно убит — сын Каддафи изначально после пленения был приговорён к смертной казни. Последнее его публичное появление — июнь 2014 года, когда он дистанционно (по видеосвязи) давал показания в ходе судебного разбирательства в Триполи. Источники региональной прессы сообщают противоречивую информацию: одни говорят, что его освобождение было фикцией, Каддафи-младший жив, но по-прежнему находится в тюрьме. Другие утверждают, что Сейф аль-Ислам никогда не сидел за решёткой, а его заключение сводилось к домашнему аресту. Qin Haishi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты по праву также расходятся во мнении насчёт освобождения. Первые отмечают, что объявленная Тобруком амнистия не должна была распространяться на Сейфа аль-Ислама — на него наложены санкции, и он преследуется Международным уголовным судом (МУС). Вторые считают, что амнистия специально объявлялась Тобруком — с прицелом на освобождение Каддафи-младшего. Третьи — что его время не пришло, но на него делают ставку, прежде всего, ОАЭ — в Абу-Даби вроде как способствовали тому, что Сейф аль-Ислам был доставлен на территорию Хафтара, который пользуется военной поддержкой Эмиратов. По данным Middle East Eye, даже на протяжении заключения с Сейфом аль-Исламом через юридическую фирму поддерживал связь Мохаммед Исмаил — полковник военной разведки Каддафи, который получил гражданство ОАЭ.

До конца не ясны возможные мотивы группировки, вроде как освободившей сына Каддафи, и бенефициаров этого шага. Представители «Абу Бакр ас-Сиддик» поддерживали Тобрук, а через несколько дней после сообщения об освобождении Сейфа аль-Ислама западное командование ЛНА объявило о роспуске бригады. Есть мнения, что фигура 46-летнего Сейфа аль-Ислама необходима для противодействия Триполи, хотя его освобождение состоялось на фоне разгрома возле Триполи лояльного клану Каддафи племенного ополчения Варшефана. Под вопросом и возможное участие Сейфа аль-Ислама в международных переговорах — имидж политика западной формации сменился имиджем, обвинённого в преступлениях против человечности, поскольку амнистия была, по сути, односторонним шагом Тобрука.

Также высказываются предположения, что фигура сына Муаммара Каддафи используется в подковёрных играх — для противостояния с 75-летним Хафтаром, здоровье которого вызывает опасения сторонников, поскольку он не имеет преемника, а вся существующая система в ЛНА выстроена под него.