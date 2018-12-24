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Сын Каддафи попросил Москву помочь ему возглавить Ливию

Саиф аль-Ислам Каддафи Cai Yang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саиф аль-Ислам Каддафи

в мире [ версия для печати ]

Саиф аль-Ислам Каддафи — сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи — обратился к России за экономической и политической помощью.

Каддафи-младший связывался с президентом Владимиром Путиным и правительством России, чтобы попросить поддержать его политические амбиции на предстоящих выборах главы Ливии, информирует Bloomberg.

Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар с 2016 года регулярно посещает Москву. Он тоже надеется на российскую помощь. Однако Кремль ещё не определился с выбором, кому из двоих кандидатов оказать поддержку, сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние вопросы суверенных государств. По мнению спикера, напряжение, которое сейчас существует в ряде стран, подтверждает это. Спикер привёл в пример Ливию, Ирак и Сирию.


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