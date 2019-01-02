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Сыгравший Рона Уизли актёр отрёкся от «Гарри Поттера»

Руперт Гринт Lorenzo Carnero/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руперт Гринт

в мире [ версия для печати ]

30-летний британский актёр Руперт Гринт, который сыграл одного из главных персонажей в серии фильмов о Гарри Поттере, признался, что не может смотреть поттериану дальше первой части.

По его словам, этот период его жизни был непростым и странным.

«Я пытаюсь вспомнить, какой была моя жизнь до того, как я сыграл этого персонажа [Рона Уизли]. Мне кажется, что я немного потерял самого себя», — цитирует звезду The Sun.

В то же время он признался, что ему было приятно «оглянуться назад» и посмотреть на себя в детстве.

Ранее News.ru писал, что лицей №6 в Красноярске перенял часть опыта школы магии Хогвартса из цикла книг о мальчике, который выжил. Руководство образовательного учреждения считает, что идеи, реализованные в выдуманном учебном заведении, можно применить в реальном образовании.


#актеры #гаррипоттер
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