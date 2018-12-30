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Манафорта и Дерипаску связал экс-офицер ГРУ

Пол Манафорт Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пол Манафорт

в мире [ версия для печати ]

Журналисты назвали нового фигуранта дела о вмешательстве в американские выборы. Это бывший сотрудник разведки РФ Виктор Бояркин.

Расследование провели журналисты Time и пришли к выводу, что экс-разведчик был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Ссылаясь на судебные документы, издание заявляет, что Манафорт должен был деньги Дерипаске, а Бояркин тогда работал на олигарха. Он подтвердил журналистам, что именно ему было поручено заняться возвращением долга. Однако в 2014 году Манафорт и его партнер «просто испарились».

По информации Time, в 2016 году Манафорт устроился в предвыборный штаб Трампа и предложил проводить «частные брифинги» для Дерипаски о президентской гонке. Отвечая на вопросы журналистов, Бояркин подчеркнул, что не работал на Дерипаску с конца 2016 года.

Тем не менее он оказался в санкционном списке США, так как Белый дом заподозрил его во вмешательстве в выборы в Черногории.

Ранее Трамп заявил, что доволен тем, как продвигается расследование по российскому «вмешательству» в выборы США. В прессе всё чаще появляются сообщения, что никакого сговора не было, на чём изначально настаивал хозяин Белого дома. Как сообщал News.ru, президент США заявил, что его адвокаты приступили к подготовке ответа на доклад спецпрокурора.


#сша #вмешательствоввыборы
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