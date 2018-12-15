Священника РПЦ осудили за самовольную литургию

https://news.ru/storage/news/994eb2d3328cc1b383a4f731be38a57f/8c55be7b-bdab-4ac8-9700-cf163440f5b7_850.jpg A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

Митрополит Константинополя возмутился тем, что священник Русской православной церкви (РПЦ) совершил литургию в турецком Белеке без разрешения.

«Согласно священным канонам, епископы и священники не должны осмеливаться переходить из своей провинции в другую и совершать богослужения в городах, которые им не принадлежат. Если будет доказано, что какой-то священник сделал именно это, его следует снять», — передаёт слова митрополита «Интерфакс».

По его словам, даже патриарх Варфоломей не приезжать служить в другое место без приглашения или согласия местного митрополита.

Нынешняя киевская власть при поддержке Константинополя рассчитывают создать церковь, независимую от Москвы. УПЦ МП от участия отказалась, что поставило под вопрос успех собора.

Как ранее писал News.ru, украинская церковь Киевского патриархата сообщила об открытии так называемого «объединительного собора». Начало ранее затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.