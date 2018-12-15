USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Священника РПЦ осудили за самовольную литургию

A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Митрополит Константинополя возмутился тем, что священник Русской православной церкви (РПЦ) совершил литургию в турецком Белеке без разрешения.

«Согласно священным канонам, епископы и священники не должны осмеливаться переходить из своей провинции в другую и совершать богослужения в городах, которые им не принадлежат. Если будет доказано, что какой-то священник сделал именно это, его следует снять», — передаёт слова митрополита «Интерфакс».

По его словам, даже патриарх Варфоломей не приезжать служить в другое место без приглашения или согласия местного митрополита.

Нынешняя киевская власть при поддержке Константинополя рассчитывают создать церковь, независимую от Москвы. УПЦ МП от участия отказалась, что поставило под вопрос успех собора.

Как ранее писал News.ru, украинская церковь Киевского патриархата сообщила об открытии так называемого «объединительного собора». Начало ранее затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 15:03, 15 декабря 2018
«Объединительный собор» начался в Киеве
в мире 12:49, 15 декабря 2018
Захвачен кафедральный собор УПЦ в Виннице
в мире 12:06, 15 декабря 2018
Два представителя УПЦ прибыли на «объединительный собор»
Лента новостей
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
Другие новости
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top