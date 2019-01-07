Священник упал в обморок в ожидании томоса в Стамбуле

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Петр Порошенко

Служитель украинской церкви, сидевший неподалёку от президента Петра Порошенко, потерял сознание во время церемонии вручения томоса. Этот момент запечатлели камеры СМИ.

На кадрах видно, как священник падает со стула, его хватают под руки и помогают ему вернуться на место коллеги. Украинский президент смотрит на происходящее, но не участвует. Он, как и другие чиновники, присутствовавшие на церемонии, выглядит скучающим.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».