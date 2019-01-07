USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,292 $   Brent57.96 $ Bitcoin4,013.83 $
МОСКВА-10°C17:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Священник упал в обморок в ожидании томоса в Стамбуле

Петр Порошенко president.gov.ua

Петр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Служитель украинской церкви, сидевший неподалёку от президента Петра Порошенко, потерял сознание во время церемонии вручения томоса. Этот момент запечатлели камеры СМИ.

На кадрах видно, как священник падает со стула, его хватают под руки и помогают ему вернуться на место коллеги. Украинский президент смотрит на происходящее, но не участвует. Он, как и другие чиновники, присутствовавшие на церемонии, выглядит скучающим.

Как писал News.ru, ранее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в храме Святого Георгия в Стамбуле возле резиденции Вселенского патриархата. Документ уже прибыл в Киев. Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».


#украина #священники #томос
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
в мире 15:17, 7 января 2019
Томос вернут из Киева в Стамбул
в мире 02:24, 7 января 2019
«Томос» стало словом года на Украине
в мире 19:02, 6 января 2019
Муфтий Украины поздравил православных с вручением томоса
Лента новостей
в мире 17:13
США пытаются возобновить переговоры с Ираном
в мире 17:00
Митинг против китайской экспансии прошёл в Киргизии
в мире 16:59
Умер британский актёр Уильям Морган Шеппард
происшествия 16:45
Травмированных туристов спасли в горах Крыма
шоу-бизнес 16:41
Кадры нового сезона «Игры престолов» появились в Сети
Другие новости
в мире 17:13
США пытаются возобновить переговоры с Ираном
в мире 17:00
Митинг против китайской экспансии прошёл в Киргизии
в мире 16:59
Умер британский актёр Уильям Морган Шеппард
в мире 16:50
США отправились в Чёрное море ради Турции
Трамп хочет вернуть доверие партнёров на Ближнем Востоке
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top