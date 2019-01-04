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Свиной грипп продолжает косить жителей Грузии

Yuli Seperi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Восемь смертей в результате заболевания вирусом гриппа H1N1, который является подтипом вируса гриппа А, известным как свиной грипп, зафиксированы в Грузии. Половина из них приходится на долю Аджарии.

В Минздраве Грузии отметили, что умершие пациенты поздно обратились за медицинской помощью. Кроме того, они страдали от сопутствующих хронических заболеваний.

В настоящее время в республике лабораторно подтверждено 140 случаев заболевания вирусом гриппа H1N1. Госпитальное лечение проходят 130 человек, 18 из которых находятся в реанимации.

По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в Грузии сейчас циркулирует штамм гриппа А H1N1, отличающийся большой агрессивностью. При этом чиновник добавил, что пока рано говорить об эпидемии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее News.ru писал о том, что в России выявлена заболеваемость свиным гриппом в пяти регионах — Самарской, Липецкой, Новосибирской, Ульяновской областях, а также в Забайкальском крае. В общей сложности зафиксированы пока 17 случаев.


#здоровье #Грузия #грипп
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