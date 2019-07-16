https://static.news.ru/photo/d6e151cc-a7aa-11e9-9d48-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия готовится к нанесению военного удара по Европе. По его словам, Европа является одним из самых давних партнёров РФ, поэтому заявления о готовящихся региональных войнах являются лишёнными здравого смысла.
Европа — самый надёжный партнёр России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счёт углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надёжной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов, — цитирует депутата RT.
Что касается материала, опубликованного в Die Welt, депутат заявил, что эта газета себя уже дискредитировала, опубликовав в своё время материал с призывом снести памятник Победы над Прохоровкой.
Ранее газета Die Welt сообщила, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе. Местами возможной первой атаки РФ эксперты издания называют Черноморский регион, Прибалтику, Польшу и Украину. По их словам, немецкое правительство должно максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить «неожиданный удар», подкреплённый ядерной угрозой, писал News.ru.