https://static.news.ru/photo/18fdd124-ac8e-11e9-afe0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sergey_shtepa/instagram

Народный депутат четырёх созывов Верховной Рады Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от партии «Слуга народа» Сергею Штепе в 77-м избирательном округе в Запорожье.

По данным Центральной избирательной комиссии на данный момент обработано уже 79,45% протоколов.

80-летний Богуслаев отстаёт от лидера гонки 27-летнего Штепы более чем на 10%. Штепа набирает 43,64% голосов, а нардеп — 32,26%, говорится на сайте ЦИК Украины.

Из анкеты на сайте ЦИК о Штепе известно, что он временно не работает. При этом на многих порталах Запорожья рекламируются его услуги как свадебного фотографа. Час его работы на торжественном мероприятии стоит от 1600 до 1900 грн (от 4 тыс руб.). Стоимость 12-ти часового рабочего дня в зависимости от сложности мероприятия около 12 тыс грн.

Информация на данный момент осталась на его сайте , при этом аккаунты в Instagram, VK и Facebook уже удалены.

Таким образом, пропрезидентская партия «Слуга народа», которая по данным экзит-поллов набирает больше 226 мандатов в Верховную Раду, может самостоятельно сформировать новое украинское правительство.То есть решением провести досрочные выборы для определения состава парламента президент добился своего — «Слуга народа» теперь фактически будет контролировать исполнительную и законодательную власть страны. На Западе выражают надежду, что такой расклад сил позволит Зеленскому не только провести реструктуризацию для получения очередного транша помощи от МВФ, но и приступить к реальным реформам. Портал News.ru собрал наиболее интересные публикации зарубежной прессы о состоявшихся парламентских выборах.